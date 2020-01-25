https://static.news.ru/photo/d75a11ac-3f58-11ea-a2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

К настоящему моменту наивысший уровень опасности из-за заболевания населения пневмонией, вызванной новым коронавирусом, объявлен в 25 провинциях Китая.

Общая численность населения — более 1,2 миллиарда человек.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, у заразившихся коронавирусом из Китая наблюдаются симптомы вроде кашля, температуры или одышки, из-за которых смертельное заболевание трудно отличить от банальной внебольничной пневмонии.