На Украине заявили о праве Турции на Крымский полуостров

https://static.news.ru/photo/82b708fa-1912-11eb-96b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Турция вправе оспаривать принадлежность Крыма, так как до наших дней сохранился документ, удостоверяющий возможность Османской империи претендовать на полуостров. Об этом вспомнил глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, выступая в эфире телеканала «Наш».

По утверждению Куликова, речь идёт о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, заключённом между Османской и Российской империями по итогам первой русско-турецкой войны в XVIII веке. В документе говорится, что Крымский полуостров в случае отказа России переходит к Турции. Таким образом, украинская сторона не имеет на Крым вообще никаких прав, заключает Куликов.

Как сообщал NEWS.ru, 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признаёт и не признавала воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией.