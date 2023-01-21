На Украине задержали замминистра инфраструктуры за взятку в $400 тысяч

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало замминистра инфраструктуры, общин и территорий Василия Лозинского, сообщает Telegram-канал УНИАН. Отмечается, что чиновника обвиняют в хищениях бюджетных средств. Украинский журналист Михаил Ткач заявил, что Лозинский погорел на взятке в 400 тысяч долларов.

Как сообщает УП, речь идет о хищении бюджетных средств, дело расследуют по двум статьям: 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (неправомерная выгода должностному лицу), — сказано в публикации.

Согласно информации новостного агентства, расследование в отношении Лозинского велось с начала сентября, когда он занимал поста замглавы Минрегиона.

Ранее сообщалось, что районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16 годам 6 месяцам колонии за получение взяток. Судья Наталья Верхотурова также назначила Гуменюку штраф в размере 150 миллионов рублей. Отмечается, что общая сумма полученных бывшим градоначальником взяток составила 38 миллионов рублей. Экс-мэра также на 12 лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.