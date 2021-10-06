На Украине рассказали, как власти пытаются завладеть имуществом Медведчука

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что власти страны с помощью санкций пытаются завладеть имуществом лидера партии Виктора Медведчука. Об этом он написал на своей странице в Facebook, назвав ограничительные меры СНБО против политика коррупционной кормушкой для действующей администрации.

По словам Кузьмина, Медведчук должен заплатить ежегодный транспортный налог за свой автомобиль Mercedes стоимостью $200 тысяч, но банк отказал ему в платеже, так как счёт политика находится под санкциями. Между тем неуплата налога грозит конфискацией автомобиля, а сам налог составляет 25 тысяч гривен, или $950. Кузьмин назвал это «жирной» схемой заработка на имуществе оппозиционера.

То же самое произойдёт и с налогом на недвижимость: дома, офисы, земельные участки, и с налогом на другое ценное имущество, можете даже не сомневаться, — добавил он.

Ранее Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконные действия властей Украины. В частности, политик заявил, что его уголовное преследование по обвинению в госизмене было политически мотивировано. В начале сентября Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.