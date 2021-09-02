На Украине суд продлил домашний арест Медведчуку на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил главе политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку срок круглосуточного домашнего ареста до 31 октября, сообщает телеканал «Первый независимый».

Ходатайство [прокуратуры] удовлетворить <...>, продлить в границах срока досудебного расследования <...> срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука, запретив последнему покидать место жительства до 31 октября 2021 года включительно, — говорится в решении суда.

Напомним, на Украине Медведчук обвиняется в госизмене.

В начале июня в Сети появилась третья запись «прослушки», на которой политик общается с представителями России. Медведчук говорит с Дмитрием Козаком и якобы обсуждает с ним поставки угля на Украину из ЛНР и ДНР. Запись относится к 2014–2015 годам, Медведчук якобы предлагает замглавы правительства РФ поставлять в обмен на уголь продовольствие на неподконтрольные Киеву территории.

Ранее Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на незаконные действия властей Украины. В частности, политик заявил, что его уголовное преследование было политически мотивировано.