На Украине после слов Путина задумались об апокалипсисе

Заявление президента РФ Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины является плохим знаком для Киева. Такое мнение высказал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в Facebook, пояснив, что не исключает превентивного удара по Украине.

Он отметил , что апокалипсическое настроение в чём-то навевает просмотр видео, на котором ветер ломает зубец кремлевской стены.

Но ещё больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: «И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: «Конечно, это проблема», — рассказал Волошин.

Он считает, что нынешнюю ситуацию можно сравнивать с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР оказались на грани войны из-за советских ракет на Кубе. Только теперь на месте США может оказаться Россия.

В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлётное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут. <...> Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины, — пояснил депутат.

Он предполагает, что Вашингтон может пообещать разместить ракеты на Украине, но затем в обмен на не размещение потребовать от России определённых действий по Крыму и Китаю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае вступления Украины в НАТО никто не станет вступаться за неё. После этого последует ввод войск РФ на территорию страны, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт добавил, что в этом случае Россия введёт свои войска и их поддержит большинство украинцев на юго-востоке Украины.