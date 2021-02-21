На Украине объяснили разрешение самолётам НАТО летать над Крымом

https://static.news.ru/photo/11e11310-745b-11eb-abb2-96000091f725_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/Global Look Press

Киев разрешает авиации НАТО летать над Крымом. Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил это решение.

Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем, — цитирует его «Обозреватель».

Бабин сообщил, что согласно международному праву, это зона ответственности Украины. Киев не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом, а лишь разрешает это делать.

В России считают это решение проявлением «несамостоятельности» в политике. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Москва не оставит это без внимания.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru МИД Украины подготовит документы для Европейского союза с просьбой ввести санкции против России из-за нарушения прав человека в Крыму. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.