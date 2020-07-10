На Украине назвали закон о госязыке «гвоздём в невозврат» Крыма

https://static.news.ru/photo/65d50540-c271-11ea-9353-fa163e074e61_660.jpg Евгений Мураев Фото: Евгений Мураев/facebook.com

Закон о государственном языке, принятый правительством Украины, является очередным «гвоздём в невозврат» Крыма в состав страны, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он напомнил, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств. Но утверждение закона о госязыке после принятия документа Хартии показало истинное отношение властей к декларируемым Европой ценностям.

Мы нарушаем абсолютно все демократические нормы <...> этой самой Европы <...> А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? <...> Ну, это же очевидно — это ещё один гвоздь в невозврат этих территорий, — цитирует Мураева « Политэксперт ».

Также политик назвал главной причиной «плохой жизни» украинцев экономические проблемы в стране.

Закон о государственном языке обязывает каждого гражданина страны владеть украинским. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны все чиновники, депутаты и президент. Предусмотрены сертификаты, свидетельствующие об уровне владения украинским. Аналогичное требование распространяется на работников предприятий сферы обслуживания. Украинский закреплён как основной для культурно-массовых мероприятий, театральных постановок, киноиндустрии и издательской деятельности.

Украинский язык обязателен и для СМИ. Его доля на общенациональных телеканалах должна составлять не менее 90%, а на региональных — не менее 80% (в первое время требовалось 75% и 60% соответственно). Все передачи на других языках подлежат обязательному переводу на украинский.

Закон о государственном языке вступил в силу в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой в апреле, а в мае свою подпись под ним поставил Порошенко. Церемонию подписания тогда транслировали все центральные телеканалы страны.

Политик тогда заявлял, что закон «объединяет нацию» и что граждане страны ждали этого «много-много лет». Бывший в ту пору спикером Верховной рады Андрей Парубий даже пригрозил, что если кто-либо попробует провести ревизию новых норм, то ощутит на себе «весь гнев украинского народа».

Нынешний президент Владимир Зеленский в языковом вопросе оказался непоследователен. В период предвыборной кампании он заявлял о поддержке нового закона, потому что лидер нации «должен защищать украинский язык». Перед вступлением в должность политик называл документ заложником политической риторики и обещал провести его анализ, «чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». Однако дальше заявлений Зеленский не пошёл, а во время большого пресс-марафона в октябре и вовсе призвал не поднимать языковой вопрос, потому что он раскалывает страну, писал NEWS.ru.