На Украине арестовали имущество Медведчука

↵Лычаковский районный суд Львова наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества задержанного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом сообщило Госбюро расследований, пишет РИА Новости. Кроме того, арестованы доли супругов в уставных капиталах в 25 компаниях.

Среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. К посту в Telegram украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.

Позже Зеленский предложил российской стороне обменять Медведчука на украинских пленных. Затем последовал комментарий МИД РФ. Предложение Киева обменять украинского оппозиционера на пленных в ведомстве посчитали крайне опасным, поскольку на Украине много других оппозиционных политиков, которые могут также пострадать.