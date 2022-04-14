18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

На Украине арестовали имущество Медведчука

Украинский суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука
10:53, 14 апреля 2022
На Украине арестовали имущество Медведчука Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Лычаковский районный суд Львова наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества задержанного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом сообщило Госбюро расследований, пишет РИА Новости. Кроме того, арестованы доли супругов в уставных капиталах в 25 компаниях.

Среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта,говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. К посту в Telegram украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.

Позже Зеленский предложил российской стороне обменять Медведчука на украинских пленных. Затем последовал комментарий МИД РФ. Предложение Киева обменять украинского оппозиционера на пленных в ведомстве посчитали крайне опасным, поскольку на Украине много других оппозиционных политиков, которые могут также пострадать.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео