В МИД России назвали предложение Украины обменять Медведчука крайне опасным
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:47, 13 апреля 2022
Министерство иностранных дел РФФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предложение Украины обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является крайне опасным, об этом заявили в МИД России, передаёт РИА Новости. В министерстве считают, что на Украине много других оппозиционных политиков, которые могут также пострадать.
РФ считает такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что на Украине много оппозиционных политиков, — отметили в ведомстве.
Супруга Медведчука Оксана Марченко ранее обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что Медведчук не нарушал законы Украины, а его задержание незаконно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не является гражданином РФ и не имеет отношения к спецоперации на Украине. Ему неизвестно, хочет ли парламентарий, чтобы РФ участвовала в его освобождении. Он отметил, что Кремль будет следить за его судьбой.
О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение этой операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных.