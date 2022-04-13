В МИД России назвали предложение Украины обменять Медведчука крайне опасным

Предложение Украины обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является крайне опасным, об этом заявили в МИД России, передаёт РИА Новости. В министерстве считают, что на Украине много других оппозиционных политиков, которые могут также пострадать.

РФ считает такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что на Украине много оппозиционных политиков, — отметили в ведомстве.

Супруга Медведчука Оксана Марченко ранее обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заявила, что Медведчук не нарушал законы Украины, а его задержание незаконно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не является гражданином РФ и не имеет отношения к спецоперации на Украине. Ему неизвестно, хочет ли парламентарий, чтобы РФ участвовала в его освобождении. Он отметил, что Кремль будет следить за его судьбой.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение этой операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных.