На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2

Фото: Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

архивное фото

В восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщило национальное метеорологическое управление Японии. На японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами.

В Управлении добавили, что высота волн может составить около метра. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации о ситуации.

В Геологической службе США уточнили, что эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин на глубине около 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В Сети опубликованы кадры, снятые очевидцами во время землетрясения. На них видно, как в домах качаются люстры и вешалки, трясется мебель. Также местные жители поделились в социальных сетях фотографиями и видео последствий стихии: разрушенных зданий, дорог, автомобилей и поездов.

Ранее у Курильских островов были зафиксированы четыре землетрясения магнитудой 5,4, и 4,9. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.