На планете сокращается количество пригодных для жизни мест

Из-за роста температуры воздуха на Земле число мест, которые пригодны для жизни, сокращается. Об этом говорят результаты исследования группы специалистов Американской ассоциации содействия науке,
Согласно им, пороговой для человека температурой воздуха по влажному термометру — одному из важнейших параметров пригодности для жизни — является значение 35 градусов. Это соответствует температуре в 46 градусов Цельсия. При более высокой температуре механизм потоотделения не справляется с охлаждением тела.
Исследователи выяснили, что на планете становится всё больше мест, где превышена пороговая температура. Такие территории обнаружены в Индии, Пакистане, Мексике, США и на берегах Персидского залива. По мнению учёных, они появятся и в Европе, если процесс глобального потепления продолжится.
Ранее NEWS.ru писал о том, что палеонтологи Саутгемптонского университета в Англии на основе своих исследований предположили, что второе крупнейшее вымирание на Земле произошло из-за резкого уменьшения озонового слоя.
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