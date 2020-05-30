На планете сокращается количество пригодных для жизни мест

https://static.news.ru/photo/1faf4d3e-a24e-11ea-95a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: JPL-Caltech/NASA/Ames

Из-за роста температуры воздуха на Земле число мест, которые пригодны для жизни, сокращается. Об этом говорят результаты исследования группы специалистов Американской ассоциации содействия науке, опубликованные в журнале Science Advances.

Согласно им, пороговой для человека температурой воздуха по влажному термометру — одному из важнейших параметров пригодности для жизни — является значение 35 градусов. Это соответствует температуре в 46 градусов Цельсия. При более высокой температуре механизм потоотделения не справляется с охлаждением тела.

Исследователи выяснили, что на планете становится всё больше мест, где превышена пороговая температура. Такие территории обнаружены в Индии, Пакистане, Мексике, США и на берегах Персидского залива. По мнению учёных, они появятся и в Европе, если процесс глобального потепления продолжится.

Ранее NEWS.ru писал о том, что палеонтологи Саутгемптонского университета в Англии на основе своих исследований предположили, что второе крупнейшее вымирание на Земле произошло из-за резкого уменьшения озонового слоя.