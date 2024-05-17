На Олимпиаде в Париже не будет ни одного связанного с Россией символа Журналистам запретили использовать любую символику России на Олимпиаде

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный олимпийский комитет запретил журналистам из России использовать любую символику страны на Олимпиаде в Париже, передает ТАСС. К ней относятся как российский триколор, так и изображения с литерой Z, георгиевские ленты и любая военная символика.

К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам, — рассказали агентству в МОК.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся вплоть до 11 августа. В конце декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. Участвовать в соревнованиях запрещается атлетам, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности.

Ранее Украина подала прошение в адрес МОК об отстранении российских и белорусских гребцов от квалификации в Венгрии. Документ был направлен от лица президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бидного и президента Федерации каноэ Михаила Сливинского. По их мнению, допуск спортсменов из РФ и Белоруссии является нарушением рекомендаций МОК.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ранее заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна.