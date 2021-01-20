На МКС вновь сломалась система подачи кислорода

https://static.news.ru/photo/56e47f04-5b3a-11eb-baae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Система подачи кислорода «Электрон-ВМ» вновь перестала работать на борту Международной космической станции (МКС). Об этом в Центр управления полётами сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков.

В 15:19 (18:18 мск) прошла информация об отказе «Электрона», — сказал россиянин специалисту. Трансляцию разговоров на станции ведёт американское космическое агентство NASA.

«Электрон-ВМ» предназначена для подачи кислорода экипажу МКС. Устройство было разработано на базе НИИхиммаша.

Система была неоднократно протестирована перед выводом на орбиту. По своим техническим параметрам она способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час.

На Международной космической станции работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути, а также российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков.

Ранее NEWS.ru сообщил, что на Международной космической станции отключилась одна из двух российских систем кондиционирования воздуха. Об этом рассказал специалистам Центра управления полётами российский космонавт Сергей Рыжиков.

Две системы кондиционирования находятся в российском модуле «Звезда». Они дублируют друг друга.

До этого глава полётов российского сегмента МКС Владимир Соловьёв рассказал, что ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает вопросов. Сообщалось, что россиянам пришлось воспользоваться питанием астронавтов NASA из-за переноса запуска грузовика «Прогресс МС-16». Роскосмос обратился к NASA с просьбой доставить запасы российских продуктов на корабле США, но было предложено использовать запасы американской еды.