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На борту сбитого украинского Ми-8 могли быть французские разведчики

14:21, 02 апреля 2022
На борту сбитого украинского Ми-8 могли быть французские разведчики Фото: plohie_novosti_mc/vk.com
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На борту сбитого военными силами России украинского вертолёта Ми-8 под Мариуполем могли находиться французские разведчики, сообщается Gallia Daily со ссылкой на источники. По информации издания, среди тел погибших были обнаружены два офицера французской разведки DGSE.

Среди 17 погибших в результате крушения двух военных вертолётов, пытавшихся эвакуировать персонал «Азова», недалеко от Мариуполя были обнаружены тела двух офицеров французской разведки DGSE,говорится в сообщении.

По данным источников издания, на «Азовстали» могут быть блокированы около 20 военных специалистов из Америки и Великобритании, а также несколько британских советников СБУ, которые не успели эвакуироваться.

31 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о сбитом в районе Мариуполя украинском вертолёте Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацполка «Азов».

Также Народная милиция ДНР с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Stinger сбила ещё один украинский Ми-8, на месте крушения которого нашли тела двух украинских военных, ещё двое выжили — с ними проводятся оперативные мероприятия.

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