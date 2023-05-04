«Мы об этом узнаем»: Стрелков о возможном начале контрнаступления ВСУ Стрелков заявил, что украинское контрнаступление еще не началось

Фото: Министерство обороны Украины

Атаки беспилотников и взрывы на железнодорожных путях в России не являются частями глобального контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с NEWS.ru бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, пока что украинское контрнаступление еще не началось, но как только оно запустится, российское военное руководство узнает об этом. Стрелков подчеркнул, что его можно будет распознать по огромному скоплению военной техники на одном из направлений в зоне СВО.

Контрнаступление еще не началось. <...> Контрнаступление – чисто военный термин. Они собираются не контрнаступать, а наступать на одном из фронтов. О наступлении ВСУ можно будет говорить, когда они бросят в бой свои подготовленные за зиму резервы. Когда их бросят в наступление, мы об этом узнаем. Видимо, ждать недолго, а пока происходит обычная диверсионная работа в тылу противника: взрывы железных дорог и атаки беспилотниками всего, до чего у них получается дотягиваться, — сказал бывший министр обороны ДНР.

По его словам, сейчас украинское руководство тщательно готовится к проведению контрнаступления, заручаясь помощью НАТО и получая боеприпасы. Стрелков утверждает, что ВСУ планируют воевать еще два года и они рассчитывают победить российскую армию.

Как считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, с точки зрения активной террористической деятельности на территории России анонсируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось. Он отметил, что в последнее время возросла интенсивность обстрелов городов и поселков в ДНР и ЛНР.