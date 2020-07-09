МВД Германии оценило пророссийское влияние RT Deutsch и Sputnik

https://static.news.ru/photo/6b87e446-c1d9-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Хорст Зеехофер Фото: Thomas Imo/photothek.net /Global Look Press

Российские издания RT Deutsch и Sputnik оказывают центральную роль в пророссийском влиянии в Германии. Об этом говорится в докладе МВД ФРГ о работе контрразведки.

В документе отмечается, что российские власти хотят оказать влияние на политическое и общественное мнение в стране. Пропагандой в Германии со стороны РФ занимаются «не обязательно структуры спецслужб». Пророссийские позиции продвигают «отдельные персоны» из «якобы негосударственных объединений, а также государственных структур России».

В докладе они называются агентами влияния, которые транслируют свою точку зрения через социальные сети и собственные сайты. Также они выступают в качестве якобы негосударственных экспертных центров.

Особое значение имеют находящиеся в Германии, но управляемые российским государством СМИ. Центральную роль играют в этом интернет-вещатель RT Deutsch и информационное агентство Sputnik, — говорится в докладе.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер прокомментировал включение российских СМИ в доклад по защите конституции. По его словам, нельзя сводить упоминание RT Deutsch и Sputnik к каким-то политическим указаниям. Примечательно, что эти СМИ попадают в доклад третий год подряд.

Какие группы и как упоминаются в докладе — это профессиональное решение ведомства по защите конституции, — подчеркнул глава МВД.

По его словам, ведомство делает самостоятельные выводы относительно доклада. Зеехофер отметил, что МВД страны безоговорочно поддерживает этот доклад по защите конституции.

Глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг заявил, что в Германии уважают свободу СМИ и мнений, которые высказываются в конституционных рамках. В докладе же указана информация о фейках.

Речь идёт не выражении мнений, а о фальсифицированных фактах, дезинформации, говоря конкретно — сообщения о числе участников (митингов против ограничительных мер, которые вводили власти ФРГ для борьбы с пандемией), которые серьезно отклонялись в пользу завышения от официальных данных, таким образом содержали фальсифицированные посылы, а такие вещи мы просто должны называть, — подчеркнул Хальденванг, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Литва запретила трансляцию пяти каналов RT, поскольку СМИ якобы связаны с журналистом Дмитрием Киселёвым, который находится под санкциями Европейского союза. Решение вступит в силу 9 июля.

В Литве идёт вещание пяти каналов группы RT: сам RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

Киселёв не имеет отношения к холдингу RT, поскольку возглавляет МИА «Россия сегодня». При этом главным редактором информагентства также является Маргарита Симоньян, которая работает главредом RT.