«Можем научить»: в Венесуэле ответили на критику США о наблюдателях МИД Венесуэлы: республика может научить США свободным выборам

Фото: Humberto Matheus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венесуэльские избиратели

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто написал в соцсети X, что республика является свободной страной, которая способна научить США тому, как проводить демократические выборы. Заявление дипломата прозвучало в ответ на критику главы пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер о наблюдателях, которых ЕС собирался послать на выборы.

Возможно, господин Миллер привык давать указания Европейскому союзу, но наша страна свободна и суверенна уже более 200 лет. Боливарианская демократия прочна и достойна подражания, и мы могли бы научить США, как проводить действительно свободные выборы, — написал Пинто.

Речь идет о решении Венесуэлы отменить приглашения для европейских наблюдателей на выборы в 2024 году, по итогам которых будет определен президент республики. Миллер после этого заявил, что США требует отмены данного решения, и добавил, что в противном случае вопрос о легитимности выборов останется открытым. Глава МИД Венесуэлы также заявил, что позиция США неуважительна, а Вашингтону следует перестать пытаться саботировать институты республики.

Отзыв приглашений для наблюдателей произошел после того, как страны Запада отказались отменить санкции против Венесуэлы. В республике добавили, что западных наблюдателей не будет в стране, пока все ограничения не будут сняты.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал скорый визит в Россию. Он также заявил, что Россия в условиях санкций находится на пятом месте среди мировых экономик, что является примером для подражания.