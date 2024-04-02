«Пример для подражания»: Мадуро об экономике России в условиях санкций Мадуро назвал примером для подражания экономическое развитие РФ под санкциями

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

Россия в условиях санкций находится на пятом месте среди мировых экономик, что является примером для подражания, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, которые приводит РИА Новости, Каракас намерен следовать примеру Москвы.

Это пример для подражания. Президент Путин заявил, что страна станет четвертой экономикой мира по размеру ВВП. Это с учетом ограничительных мер. <...> C лицензией или без, с санкциями или без, мы продолжим свой рост, процветание и улучшение, — заявил Мадуро.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству вывести страну в четверку крупнейших экономик мира по показателю ВВП к 2030 году. Такое распоряжение он дал по итогам послания Федеральному собранию.

К назначенному сроку правительство должно повысить уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, кабмину необходимо сократить долю импорта в ВВП до 17% и нарастить несырьевой неэнергетический экспорт минимум на две трети.

Также сообщалось, что Южная Корея ввела санкции против двух физических и двух юридических лиц, которые, по данным Сеула, сотрудничают с КНДР. В список попали компании «Интеллект» и «Содействие» и их представители Сергей Козлов и Александр Памфилов.