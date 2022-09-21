Мировые лидеры выступили за открытость рынков продовольствия Мировые лидеры решили избегать необоснованных запретов на экспорт удобрений

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Участники саммита по глобальной продовольственной безопасности постановили избегать необоснованных запретов на экспорт продовольствия и удобрений. Запреты угрожают продовольственной безопасности в мире, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Евросовета.

[Мы должны] поддерживать открытость рынков продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной продукции и избегать необоснованных ограничительных мер, таких как запрет на экспорт продовольствия и удобрений, которые повышают волатильность рынка и угрожают продовольственной безопасности и питанию в глобальном масштабе, — отмечается в коммюнике.

В саммите участвовали лидеры США, Европейского и Африканского союзов, Германии, Испании, Индонезии, Колумбии и Нигерии. Генсек ООН Антониу Гутерриш 20 сентября рассказал о важности снятия оставшихся препятствий для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака.

Ранее стало известно, что Forbes 20 сентября сообщил: европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа, высоких цен на энергоносители и антироссийских санкций. Из-за высоких цен на энергоносители предприятиям приходится сокращать объемы выпуска азотных удобрений, для производства которых используют природный газ.