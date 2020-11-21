Минздрав Израиля: каждый пятый турист возвращается из Турции с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ead2dd80-2cd4-11eb-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый пятый гражданин Израиля, возвращающийся из туристической поездки в Турцию, по прибытии сдаёт положительный тест на коронавирус.

Из 988 граждан страны, побывавших в Турции в октябре, 197 оказались заражены коронавирусом. На втором месте по опасности для израильтян оказалась Болгария, откуда 13% путешественников приезжают с инфекцией. Высокие риски несёт и поездка в США — COVID-19 выявляют у 6% побывавших там израильтян, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Израиля.

Минздрав Израиля считает, что распространение коронавируса в Турции вышло из под контроля. Ведомство указывает, что турецкие власти отказываются учитывать в статистике заболеваемости бессимптомных носителей, что серьёзно осложняет оценку ситуации. Ведомство также утверждает, что турецкие больницы заполнены в среднем на 50%.

По официальным данным, за время пандемии в Турции выявлено около 441 тысячи случаев COVID-19, 12,2 тысячи человек стали жертвами инфекции.

NEWS.ru писал, что с начала курортного сезона и на конец октября среди 326 российских туристов, приехавших в отпуск на турецкие курорты, зафиксировано 11 летальных исходов, связанных с коронавирусом.