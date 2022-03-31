Минобороны сообщило об уничтожении позиции РСЗО нацбатальона «Азов»

Российские военные в ходе специальной военной операции при помощи высокоточного оружия уничтожили позиции РСЗО нацбатальона «Азов» в районе промышленной зоны у металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает РИА Новости. Предприятие по большей части стало последним оплотом националистов.
Ракетные системы залпового огня были
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобождён уже на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — металлургический комбинат «Азовсталь».
Глава Чечни рассказал, что депутат Госдумы Адам Делимханов по трофейной рации предложил сдаться украинцам, «обманным путём попавшим в ряды бандформирований». Однако он уточнил, что командирам «Азова» «пощады не будет», «их ждёт совсем не весёлый конец».
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридора для выхода из города. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение, но оно не было принято.