Минобороны сообщило об уничтожении позиции РСЗО нацбатальона «Азов»

Российские военные в ходе специальной военной операции при помощи высокоточного оружия уничтожили позиции РСЗО нацбатальона «Азов» в районе промышленной зоны у металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает РИА Новости. Предприятие по большей части стало последним оплотом националистов.

Ракетные системы залпового огня были размещены недалеко от территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», который бандиты нацбата «Азов» превратили «почти что в крепость».





Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобождён уже на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — металлургический комбинат «Азовсталь».

Глава Чечни рассказал, что депутат Госдумы Адам Делимханов по трофейной рации предложил сдаться украинцам, «обманным путём попавшим в ряды бандформирований». Однако он уточнил, что командирам «Азова» «пощады не будет», «их ждёт совсем не весёлый конец».

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридора для выхода из города. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение, но оно не было принято.