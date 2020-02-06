https://static.news.ru/photo/6516ebd2-48f5-11ea-a34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: derekmackaymsp.org

Глава Минфина Шотландии Дерек Маккей подал в отставку после того, как журналисты выяснили, что он в течение полугода переписывался с 13-летнем юношей.

Издание The Scottish Sun установило , что политик отправил подростку около 300 сообщений. Он хвалил причёску ребёнка, настаивал, чтобы их переписка оставалась тайной, а также предлагал встретиться. Незадолго до этого, в 2013 году, мужчина совершил каминг-аут и развёлся с женой.

Такой человек, как он, не должен говорить такие вещи мальчику. Это выглядит так, как будто он чего-то хочет от моего сына, — заявила журналистам BBC мать ребёнка.

После того, как информация появилась в СМИ, политик объявил об отставке.

Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Я вёл себя глупо и очень сожалею. Я приношу извинения лицу, вовлечённому в эту историю, и его семье, — заявил Дерек Маккей.

Ранее NEWS.ru написал, что в Ленобласти против детского тренера возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над воспитанниками. По версии следствия, жертвами мужчины стали трое мальчиков.