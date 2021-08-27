МИД заявил о необходимости наладить отношения с новой властью Афганистана

Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков в ДНР. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашённой республики, пишет РИА Новости.

Украинские силовики вечером 28 августа обстреляли из миномётов и артиллерии окраины города. В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое детей, — заявил официальный представитель ДНР. Получила...