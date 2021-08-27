МИД заявил о необходимости наладить отношения с новой властью Афганистана
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:19, 29 августа 2021
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Спецпредставитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил, что Москве придётся налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» дипломат отметил, что Россия уже восемь лет имеет контакты талибами, поэтому перемены в азиатской стране встретила относительно комфортно.
Состоявшийся факт прихода к власти талибов — это уже реалии жизни. И нам придётся налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане, — подчеркнул Кабулов.
Ранее стало известно, что Запад занял непонятную позицию по Афганистану, стараясь переложить ответственность за происходящие там события. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, на Западе формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы», что очень неординарно.