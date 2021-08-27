Захарова вспомнила пословицу при описании позиции Запада по Афганистану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьёв Live» на YouTube заявила, что Запад занял непонятную позицию по Афганистану, стараясь переложить ответственность за происходящие там события.

Удивительно наши западные партнёры формулируют своё отношение к этой ситуации. Они формулируют таким образом, что «из сложившейся ситуации надо сделать выводы». Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнёров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится, — отметила дипломат.

Она добавила, что «странно слышать» подобные доводы с учётом того, что Москва давно предупреждала Европу об опасности насильственной «демократизации» Востока и возможных последствиях. Тем более, считает Захарова, Европа должна помнить миграционные кризисы, возникшие из-за подобных ситуаций в Ливии и Сирии.

Ранее стало известно, что знаменитый общественный деятель Афганистана Фатима Гайлани назвала президента США Джо Байдена безрассудным политиком. Президент афганского общества Красного Полумесяца Гайлани считает решение президента Байдена вывести войска не тем поведением, которое может позволить себе сверхдержава.