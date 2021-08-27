Знаменитый общественник Афганистана Фатима Гайлани дала оценку Байдену

Знаменитый общественный деятель Афганистана Фатима Гайлани назвала президента США Джо Байдена безрассудным политиком. Об этом сообщает Fox News.
Президент афганского общества Красного Полумесяца Гайлани
внезапный уход США вызвал то, что вы видите сегодня, — заявила Гайлани.
Ранее страны члены ОДКБ (организация договора коллективной безопасности) предупредили о возможности начала гражданской войны в Афганистане. Генеральный секретарь организации Александр Зась отметил, что талибы не выполнили свое обещание создать коалиционное правительство в стране. Данное положение вещей может спровоцировать внутренний конфликт, отметил политик.