Знаменитый общественник Афганистана Фатима Гайлани дала оценку Байдену

Знаменитый общественный деятель Афганистана Фатима Гайлани назвала президента США Джо Байдена безрассудным политиком. Об этом сообщает Fox News.

Президент афганского общества Красного Полумесяца Гайлани считает решение президента Байдена вывести войска, не тем поведением, которое может позволить себе сверхдержава. По её мнению, бывший президент Афганистана Ашраф Гани является национальным предателем. Общественный деятель отметила, что именно уход американских военных стал причиной сегодняшней ситуации в стране.

внезапный уход США вызвал то, что вы видите сегодня, — заявила Гайлани.

Ранее страны члены ОДКБ (организация договора коллективной безопасности) предупредили о возможности начала гражданской войны в Афганистане. Генеральный секретарь организации Александр Зась отметил, что талибы не выполнили свое обещание создать коалиционное правительство в стране. Данное положение вещей может спровоцировать внутренний конфликт, отметил политик.