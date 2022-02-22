МИД: РФ в ближайшее время эвакуирует персонал загранучреждений с Украины

Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там отметили, что в адрес российских дипломатов с 2014 года поступали угрозы, но киевские власти не реагировали.

В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время, — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили , что после государственного переворота на Украине в 2014 году в адрес российских дипломатов поступали угрозы физической расправы, но киевские власти не реагировали на это. Также неизвестные поджигали автомобили российских дипломатов и напали на руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве, которому причинили увечья.

Ранее сообщалось, что Киев отозвал из Москвы временного поверенного по делам Украины Василия Покотило для проведения консультаций, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные меры приняты из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.

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