МИД РФ отреагировал на планы Эрдогана в отношении Москвы Захарова: Москва ориентируется на заявления Эрдогана о развитии сотрудничества с Россией

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Москва ориентируется на заявления избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара намерена развивать многоплановое сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так дипломат предположила, продолжит ли новое правительство Турции сбалансированный курс на одновременное укрепление отношений с Москвой и Вашингтоном.

Мы приветствуем подобный настрой и будем способствовать реализации такого двустороннего курса, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Эрдоган 3 июня принял присягу в Великом национальном собрании Турции и официально вступил в должность президента страны. Исполняющий обязанности председателя парламента и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели вручил Эрдогану исполнительное удостоверение президента.

В день своей инаугурации турецкий лидер объявил состав нового правительства. Свои места сохранили лишь министры здравоохранения и культуры, в остальных 15 кабинетах появились новые люди. Новый глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что продолжит продвигать видение национальной внешней политики, основанное на независимости турецкого государства от всех сфер влияния и суверенитете воли его народа.