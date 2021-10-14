МИД призвал ЕС отказаться от развёртывания военно-учебной миссии на Украине

Реализация планов Евросоюза по развёртыванию на Украине военно-тренировочной миссии будет способствовать эскалации ситуации в Донбассе. Москва призывает отказаться от этого необдуманного шага. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция с брифинга велась в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что реализация данной инициативы противоречит минским соглашениям и будет способствовать милитаризации Украины.

Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского Комплекса мер. И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага, — подытожила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе является «нормандский формат» с участием Германии, Франции, России и Украины.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).