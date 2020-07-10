МИД РФ отреагировал на решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ по делу МН17

https://static.news.ru/photo/408a21a0-c2d8-11ea-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что решение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск по вопросу крушения малазийского Boeing над Донбассом в 2014 году приведёт к политизации вопроса. Также оно значительно затруднит поиск истины.

Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17, — цитирует её НСН.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день это решение рассматривается как очередной удар по российско-нидерландским отношениям. Гаага ранее отметала все свидетельства и доказательства, которые шли вразрез с точкой зрения о вине России.

Ранее МИД Нидерландов официально прокомментировал иск против РФ по MH17. Представители дипведомства также подчеркнули, что поддержат иски, которые подадут в суд родственники погибших.

NEWS.ru сообщал, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал странным иск Нидерландов против РФ в связи с МН17.