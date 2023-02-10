МИД: Москва не закроет торгпредство в Казахстане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва не намерена закрывать торговое представительство в Казахстане, этот вопрос не обсуждается, заявила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала решение Астаны закрыть торговое представительство в России. По ее словам, есть понимание, что казахстанская сторона в полном объеме будет выполнять все взятые на себя обязательства.

Россия, конечно, не собирается закрывать торговое представительство в Казахстане. Этот вопрос не обсуждается и не обсуждался. Решение казахстанских властей не повлияет на функционирование торгового представительства в России. Все взятые Казахстаном обязательства будут выполняться в полном объеме. Намерены использовать все имеющиеся межгосударственные механизмы для создания необходимых условий российскому бизнесу в работе на казахстанском направлении, — сказала Захарова.

Депутат Константин Затулин ранее заявил, что предложение Казахстана закрыть торговое представительство в России связано с желанием сохранить связи с Западом. Он считает, что Казахстан пытается «маневрировать», как он делал и до начала спецоперации. Помимо того, страна может опасаться попасть под раздачу санкций, отметил депутат.