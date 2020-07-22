МИД ДНР назвал дату проведения следующей встречи контактной группы

В МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу. Она состоится 19 августа 2020 года.
Сегодня, 22 июля, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Заседание проходило в видеорежиме.
Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 19 августа, — цитирует представителей ведомства РИА Новости.
Ранее экс-депутат Рады предрёк Украине потерю ещё восьми областей. По его словам, реформы, которые были проведены людьми, пришедшими к власти в результате Майдана, уничтожили институт власти и правоохранительные органы в стране.