МИД ДНР назвал дату проведения следующей встречи контактной группы

https://static.news.ru/photo/531772b0-cc4b-11ea-8fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/middnr

В МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу. Она состоится 19 августа 2020 года.

Сегодня, 22 июля, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Заседание проходило в видеорежиме.

Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 19 августа, — цитирует представителей ведомства РИА Новости.

Ранее экс-депутат Рады предрёк Украине потерю ещё восьми областей. По его словам, реформы, которые были проведены людьми, пришедшими к власти в результате Майдана, уничтожили институт власти и правоохранительные органы в стране.