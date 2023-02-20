МИД Чада заявил, что страна нуждается в России для борьбы с терроризмом Глава МИД Чада Назыф: страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом

Фото: Kristin Palitza/Global Look Press

Министр иностранных дел Чада Мухаммед Салех Назыф заявил, что его страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом и ждет конкретных предложений. Как передает РИА Новости, министр отметил, что совместная борьба с терроризмом является для Чада одной из основных задач, наряду с обучением чадских студентов в российских вузах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности оказывать поддержку странам Сахаро-Сахельского региона, в том числе Чаду, в борьбе с терроризмом. Однако, по словам министра Назыфа, пока не было представлено конкретных предложений со стороны России.

Да, мы слышали заявление Лаврова, но пока не видели конкретных предложений от России. Да, конечно, мы нуждаемся в этой поддержке в борьбе с терроризмом, — заявил министр.

Министр также отметил, что Чад и Россия должны заключить соглашение в области совместной борьбы с терроризмом, которое отвечало бы новым вызовам. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил посол в Банги Александр Бикантов. По его словам, сейчас в ЦАР находится 1890 российских инструкторов.