https://static.news.ru/photo/8ca51ecc-c75d-11e9-8fec-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для разговора о возвращении России в формат G7 необходим прогресс в минском процессе.

Как сообщает РИА Новости , Меркель выступила на пресс-конференции «на полях» саммита в Биаррице. Канцлер рассказала, что накануне, 24 августа, участники саммита обсуждали тему России и Украины. Меркель от имени Германии заключила, что для начала разговора о возвращении России к сотрудничеству с «семёркой» участники G7 нуждаются в прогрессе в реализации Минских соглашений. Это мнение было поддержано остальными участниками обсуждения.

Одним из самых последовательных защитников идеи возвращения России в неформальный клуб ведущих держав G7 является президент США Дональд Трамп. Как сообщал News.ru, Трамп заявил, что нашёл сторонников инициативы среди других членов клуба. Ранее лидеры «семёрки» договорились о более тесном сотрудничестве с Россией по ряду вопросов, однако полноценно расширять формат G7 до G8 за счёт Москвы пока не планируется.