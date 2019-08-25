Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для разговора о возвращении России в формат G7 необходим прогресс в минском процессе.
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Одним из самых последовательных защитников идеи возвращения России в неформальный клуб ведущих держав G7 является президент США Дональд Трамп. Как сообщал News.ru, Трамп заявил, что нашёл сторонников инициативы среди других членов клуба. Ранее лидеры «семёрки» договорились о более тесном сотрудничестве с Россией по ряду вопросов, однако полноценно расширять формат G7 до G8 за счёт Москвы пока не планируется.