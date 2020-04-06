Перенесённое с 6 на 9 апреля совещание стран ОПЕК+ — одно из наиболее ожидаемых событий недели. Если Саудовской Аравии и России всё же удастся договориться о сокращении нефтедобычи, это может хотя бы немного стабилизировать мировую экономику, и без того сотрясаемую COVID-19. Сделка ОПЕК+ критически важна для отдельных стран: например Мексики, которая последовательно выступает за прекращение спора между Москвой и Эр-Риядом и предлагает своё посредничество в этом.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор ещё до того, как стало известно о переносе заседания ОПЕК+, призвал руководителей России и Королевства Саудовская Аравия (КСА) к поиску компромисса по нефтяным вопросам. Акцентировал внимание лидер в первую очередь на необходимости объединения перед общемировой угрозой.

Как Россия и Саудовская Аравия могут не прийти к соглашению, чтобы остановить падение цен на нефть, лишь усугубляющее кризис? Где ответственность перед человечеством? Где всеобщее братство? Где так называемые главы государств? — цитирует Reuters президента Мексики.

Докторант в области международных отношений в колледже Св. Антония Оксфордского университета Самуэль Рамани в контексте заявления Лопеса Обрадора напоминает, что мексиканское руководство уже предлагало России и КСА помощь в разрешении нефтяных споров. Это, полагает аналитик, свидетельствует о стремлении президента Мексики утвердить свою страну в качестве регионального лидера. Однако дело конечно же не только в этом: нефтезависимое латиноамериканское государство сейчас сталкивается с серьёзными экономическими вызовами.

В 2016 году Мексика стала одной из десяти стран (наряду с Россией, Азербайджаном, Бахрейном, Брунеем, Казахстаном, Малайзией, Оманом, Южным Суданом и Суданом) не являющихся членами ОПЕК, но присоединившихся к сделке ОПЕК+. Мексиканской экономике ограничения, принимаемые в рамках соглашения, были весьма выгодны. Они позволяли держать цены на приемлемом для латиноамериканского государства уровне и не перенасытить мировой рынок дешёвой нефтью. А запасы сырья в Мексике, по оценкам аналитиков, не столь уж велики. Неоднократно высказывалось мнение, что к середине следующего десятилетия она может превратиться из экспортёра в импортёра. Так что наращивание добычи нефти и продажа её по низкой стоимости — явно не в интересах Мехико.

Jochen Tack /Global Look Press

Пока страна вывозит за рубеж сырьё, а продукты нефтепереработки — наоборот ввозит. Однако срыв сделки ОПЕК+ привёл к тому, что руководство пытается теперь найти новую тактику для выживания. Так, 6 апреля, Лопес Обрадор заявил, что 400 тысяч баррелей в сутки теперь будут направлены на переработку внутри страны, а не на экспорт. Такой ход вполне понятен, ведь в условиях падения цен на нефть Мексика рискует остаться в минусе, если будет и дальше продавать сырьё по низкой стоимости, а готовые продукты, вроде бензина, закупать по прежней. Проблема в том, что переработка собственной нефти в стране пока не достигла должного уровня. В данный момент всё ещё идёт реконструкция шести мексиканских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а новый НПЗ, строительство которого продолжается в южном штате Табаско, будет введён в эксплуатацию не ранее, чем через два года.

С учётом всех этих факторов, возврат к сделке ОПЕК+, конечно, крайне желанный сценарий для Мексики. Показательный факт, который не могли не заметить в Мехико: на фоне недавних заявлений американского президента Дональда Трампа о якобы состоявшемся разговоре лидеров РФ и КСА, цены на мексиканскую нефть за пару дней выросли в два раза.

Вопрос в том, какие рычаги воздействия на Россию и Саудовскую Аравию есть у Лопеса Обрадора. Для Москвы Мехико — второй по товарообороту партнёр в Латинской Америке. И возможный кризис в мексиканской экономике, конечно, скажется на двусторонних торговых отношениях. Но нельзя исключать, что российские власти готовы к подобным потерям. Для Саудовской Аравии возможный компромисс также будет выглядеть — как «потеря лица». Тем более, что позицию королевства в целом поддерживают почти все участники ОПЕК+, за исключением, собственно, России и условно сдержанной Мексики. Так что переговоры 9 апреля обещают быть нелёгкими.