Мексика поучаствует в тестировании российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/17130aa6-e346-11ea-a065-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины «Спутник V» для третьей фазы испытаний препарата, сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард.

Дипломат назвал такое сотрудничество Мексики и РФ хорошей новостью для латиноамериканской страны, так как последней удастся избежать окончания третьей фазы испытаний в других странах мира. Уточняется, что также медики Мексики примут участие в испытаниях двух китайских, американской и франко-британской вакцин, передаёт РИА Новости.

Вчера на переговорах с российским послом удалось достичь договорённости о поставке по меньшей мере двух тысяч доз вакцины для реализации наших протоколов и её испытаний. Это очень хорошая новость, потому что так мы выигрываем время и не ждём окончания третьей фазы испытаний в других странах, — сказал Эбрард.

Ранее сообщалось, что около 66% мексиканских граждан выразили доверие российскому препарату. Точные сроки поставки пока неизвестны.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. На данный момент выпущена первая партия препарата, но в гражданский оборот вакцина может поступить только спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований.

Как писал NEWS.ru ранее, на каждую пробирку с вакциной от коронавируса «Спутник V» нанесут QR-код, а её использование будет контролироваться через специальное приложение. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов.