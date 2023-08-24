Меган Маркл обвинили в нежелании мириться с королем Карлом III Daily Express: Меган Маркл отказывается от сотрудничества с королевской семьей

Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Меган Маркл

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл не пытается улучшить отношения с Букингемским дворцом, сообщает Daily Express со ссылкой на королевского биографа Анджелу Левин. По словам эксперта, Маркл отказалась от любых контактов с семьей мужа и его отцом королем Карлом III, несмотря на многочисленные сообщения о том, что они с Гарри могут вернуться в Великобританию.

Она [Меган Маркл] не хочет идти на контакт с королевской семьей, она хочет, чтобы с ней говорили только о ней самой, хочет, чтобы все прошлые обиды были забыты. Она не заинтересована в примирении с Карлом III и его женой и пытается отстраниться от прежней связи с Букингемским дворцом. Гарри же вполне может приехать в Великобританию без Меган, чтобы попытаться вернуть любовь своего отца, — заявила королевский эксперт.

Левин также считает, что Гарри и Меган будут хорошо приняты, если они вернутся в Великобританию, чтобы попытаться растопить свои холодные отношения с королем.

Ранее сообщалось, что Король Великобритании Карл III не проявляет достаточного сострадания к сыну принцу Гарри. Королевский историк Тесса Данлоп уверена, что многим британцам хотелось бы увидеть, как монарх протягивает руку помощи наследнику, поэтому Карлу III следует совершить публичный акт примирения после череды скандалов в королевском семействе.