Медведев рассказал о статусе Украины после спецоперации
Медведев: Украина полностью сохранится как государство после спецоперации
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:32, 26 марта 2022
Фото: jafsegal/flickr.com
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После завершения специальной операции ВС РФ Украина должна будет сохраниться как государство, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости. Он также отметил, что Москва хочет закрепить на переговорах все ранее заявленные Россией требования.
Комментировать переговоры неправильно, потому что они требуют тишины. Но Россия на переговорах с Украиной хочет зафиксировать всё, на что направлена спецоперация, а Украина — сохраниться как государство, — сказал Медведев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Украины потеряли шанс сохранить суверенность своего государства после Евромайдана. Дипломат призвала президента Украины Владимира Зеленского вместе с другими представителями руководства страны подумать о судьбе её населения и переосмыслить политику.
Захарова уточнила, что сроки проведения спецоперации будут зависеть от Киева. Представитель МИД РФ отметила, что требования России максимально понятны и просты и вытекают из целей и задач операции.
В настоящее время переговоры российской и украинской делегаций ведутся в формате видео-конференц-связи. На повестке военные, политические и гуманитарные вопросы.