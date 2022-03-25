Медведев рассказал о статусе Украины после спецоперации

После завершения специальной операции ВС РФ Украина должна будет сохраниться как государство, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости. Он также отметил, что Москва хочет закрепить на переговорах все ранее заявленные Россией требования.

Комментировать переговоры неправильно, потому что они требуют тишины. Но Россия на переговорах с Украиной хочет зафиксировать всё, на что направлена спецоперация, а Украина — сохраниться как государство, — сказал Медведев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Украины потеряли шанс сохранить суверенность своего государства после Евромайдана. Дипломат призвала президента Украины Владимира Зеленского вместе с другими представителями руководства страны подумать о судьбе её населения и переосмыслить политику.

Захарова уточнила, что сроки проведения спецоперации будут зависеть от Киева. Представитель МИД РФ отметила, что требования России максимально понятны и просты и вытекают из целей и задач операции.

В настоящее время переговоры российской и украинской делегаций ведутся в формате видео-конференц-связи. На повестке военные, политические и гуманитарные вопросы.