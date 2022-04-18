Медведчук попросил Путина обменять его на «защитников Мариуполя»Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на «защитников Мариуполя»
Украинский политик, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя». Видеообращение распространила Служба безопасности Украины. СБУ задержала Медведчука 12 апреля. На данный момент наиболее активное сопротивление российским войскам и НМ ДНР в Мариуполе оказывают боевики нацгруппировки «Азов», блокированные на заводе «Азовсталь».
Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день, — сказал Медведчук.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что там сообщат, если президент Путин решит отреагировать на обращение жены Медведчука Оксаны Марченко.
Ранее супруга задержанного Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Жена оппозиционного политика попросила президента РФ помочь в освобождении депутата, указав на незаконность действий украинских властей.
СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.