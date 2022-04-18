Медведчук попросил Путина обменять его на «защитников Мариуполя»

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Информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, не стоит публиковать, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, пишет ТАСС.

Такая информация вряд ли подлежит публикации, — сказал Песков. Пресс-секретарь напомнил, что оплата за энергоресурсы от иностранных партнёров «последует в мае». 14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в...