«Мы сообщим»: Песков о реакции на обращение супруги Медведчука к Путину
Песков пообещал сообщить, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука
Александр Чеков
Александр Чеков
12:53, 18 апреля 2022
Супруга украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Общественной палате РФФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Кремль сообщит, если президент РФ Владимир Путин решит отреагировать на обращение жены лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксаны Марченко, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов обменять его на попавших в плен военных.
В случае если будет реакция президента, мы об этом сообщим, — сказал Песков.
Ранее супруга задержанного Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Жена оппозиционного политика попросила президента РФ помочь в освобождении депутата, указав на незаконность действий украинских властей.
СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.