«Мы сообщим»: Песков о реакции на обращение супруги Медведчука к Путину

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Специальная военная операция России на Украине проходит в соответствии с планом, продолжается и переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о реакции Москвы на недавние заявления Владимира Зеленского относительно переговоров с РФ.

Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идёт по плану. Одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса, —...