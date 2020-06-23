Обострение отношений между Парижем и Анкарой после недавнего инцидента в Средиземном море, когда французский военный корабль столкнулся с «агрессивным поведением» турецких моряков, вновь высветило более глубокие проблемы внутри Североатлантического альянса. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Турции в Ливии и вернулся к своему нашумевшему прошлогоднему заявлению о «смерти мозга» НАТО. Но его слова звучат как преувеличение, которым пользуются российские пропагандисты, с завидным постоянством хоронящие блок: основа всё чаще возникающих разногласий в Альянсе была заложена ещё при его создании, однако он не «впал в кому» и продолжает функционировать.

Конфликтный инцидент между кораблями двух стран произошёл ещё 10 июня. По данным представителей Франции, турецкий корабль (в ответ на просьбу о досмотре груза) подсветил французский с помощью радарной системы ракетного наведения. Хотя Турция и назвала эти обвинения безосновательными, в Париже произошедшее оценили как акт агрессии. 22 июня президент Макрон вновь обрушился с критикой на Анкару, обвинив турков в «опасной игре в Ливии» (куда, как предполагается, корабль перевозил оружие).

[Инцидент 10 июня] — один из прекрасных примеров смерти мозга НАТО, — также подчеркнул он.

Высказывание Макрона о серьёзном кризисе в Альянсе уже вызвало резонанс в прошлом году. Впрочем, не все согласились с французским лидером: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, заявил , что болен сам Макрон.

Если же оставить в стороне излишне резкую риторику обоих лидеров, то стоит признать: разлад в НАТО, усилившийся в последние годы, — это закономерное явление, которое, однако, вовсе не угрожает Альянсу распадом, отметил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Проблема НАТО в том, что организация была создана для решения конкретной задачи — противодействия Советскому Союзу, — поэтому в неё изначально вошли страны с разными интересами. Достаточно сказать, что в Альянс были приняты, например, Греция и Турция — государства, у которых исторически сложные отношения. Но на момент принятия их в НАТО у СССР были серьёзные территориальные претензии к туркам, были планы Сталина относительно проливов Босфор и Дарданеллы. В Греции в то же время была гражданская война, когда против поддерживаемой США и Великобританией монархии выступили коммунисты, которым сочувствовали советские власти, хотя и не оказывали им большой поддержки. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Национальные интересы внутри блока всегда были сильнее союзнических, отмечает аналитик. Это наглядно демонстрировала Франция, которая при Шарле де Голле выходила из военной организации НАТО, сохраняя лишь политическое членство. Были проблемы и с другими странами, но Альянс всё равно удержался, хотя после окончания холодной войны и исчезновения общего противника у него возникла проблема самоопределения.

События 2014-го вдохнули в НАТО новую жизнь. Но интересы стран по-прежнему разные, как и представление о том, насколько можно ухудшить отношения с РФ, — отмечает Макаркин.

Что касается Эрдогана, который давно уже стал для НАТО «enfant terrible», то причины его поведения в том, что Турцию до сих пор не приняли в Евросоюз. Пока другие, более молодые члены Альянса присоединялись к ЕС, турецкий лидер пытался как-то соответствовать европейским нормам. Тем не менее, в Союзе существует серьёзная фронда по отношению к Эрдогану, причём именно Франция занимает жёсткую позицию, напоминает эксперт. На этом фоне турецкий лидер, похоже, похоронил надежды на вступление в Союз и начал проводить политику, направленную на «возрождение» Османской империи.

Несмотря на это, разрыв отношений внутри НАТО не соответствует интересам ни Анкары, ни Парижа, ни кого-либо ещё из членов блока. Во-первых, Турция, несмотря на амбиции своего лидера, недостаточно мощна, чтобы оставаться в одиночестве. Власти республики дорожат отношениями с США: хотя на личном уровне некоторые американские руководители и вызывают неприятие в Анкаре, Вашингтон остаётся для неё ключевым союзником. Во-вторых, подчёркивает Макаркин, существование таких образований, как ЕС и НАТО, — это фактор, сдерживающий возможную актуализацию взаимных территориальных претензий. А они имеются у многих европейских стран.