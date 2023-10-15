Макрон предостерег Иран от распространения боевых действий на весь регион

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег президента Ирана Эбрахима Раиси от распространения конфликта на весь Ближний Восток, сообщило AFP. Согласно заявлению пресс-службы Елисейского дворца, нельзя допускать, чтобы боевые действия коснулись Ливана.

Президент предостерег главу Ирана против любой эскалации или распространения конфликта между Израилем и ХАМАС, в особенности, на Ливан, — отметили в резиденции французского лидера.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан наносит удары по населенному пункту Штула на севере Израиля противотанковыми ракетами. Представители ВВС подчеркнули, что после обстрелов израильская армия нанесла ответный удар по Ливану и уничтожила «очаг огня». Чуть позже ливанское движение «Хезболла» подорвало два израильских танка и бронетранспортер на границе с Ливаном. По словам членов группировки, атака была совершена в ответ на удары со стороны Израиля по городам Альма-эш-Шааб и Шебаа, в результате которых погибли журналисты и мирные жители.

В свою очередь, в постпредстве Ирана при ООН ранее озвучили условие, при соблюдении которого страна не вмешается в конфликт. Иран будет бездействовать, если израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан, подчеркнули сотрудники представительства.