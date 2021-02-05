Макрон оценил публикацию в Lancet о вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/bedf6728-67a5-11eb-90a7-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Federico Pestellini /www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По его словам, теперь известно о готовности России зарегистрировать её в Европе.

Ранее в журнале Lancet сообщалось, что по результатам третьей фазы испытаний эффективность российской вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было только 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и готовности России зарегистрировать её в Европе, — цитирует Макрона ТАСС.

Кроме того, после публикации в Lancet преимущества российской вакцины «Спутник V» оценили эксперты из США, европейские политики и государственные деятели. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель также положительно оценила данные журнала. Она добавила, что в Берлине приветствуют любые вакцины, которые пройдут регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA).

Как сообщал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что критики «Спутника V» замолчали после публикации результатов третьей фазы клинических исследований препарата. В Европейском бюро ВОЗ также приветствовали результаты исследований и подчеркнули значение безопасных и эффективных вакцин в борьбе с коронавирусом.