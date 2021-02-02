В РФПИ считают, что публикация в Lancet по «Спутник V» заткнула критиков

https://static.news.ru/photo/13e6f738-6565-11eb-80f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Критики российской вакцины «Спутник V» замолчали после публикации результатов третьей фазы клинических исследований в научном журнале Lancet. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Мы видим, что критики просто замолчали очень активно за последнее время, потому что у них просто ни к чему негативному уже прицепиться из того, что происходит, — цитирует его РИА Новости.

Дмитриев добавил, что публикация стала важным водоразделом. Вакцина оказалась одной из самых эффективных и продвинутых в мире. И теперь многие страны поверили, что российская вакцина одна из лучших в мире. Он напомнил, что 16 государств её уже зарегистрировали.

Многие сомневались, статья в Lancet даёт данные, отвечает на все вопросы, — заявил Дмитриев.

Ранее в журнале Lancet сообщалось, что по результатам третьей фазы испытаний эффективность российской вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было только 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Также отмечалось, что эффективность других вакцин составляет: AstraZeneca — 62,1%, Sinovac — 50,4%, Sinopharm — 79,3%, писал NEWS.ru.