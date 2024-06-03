МАГАТЭ готово назвать виновного в обстрелах ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ назовет виновных в обстрелах ЗАЭС при появлении доказательств

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назовет виновных в обстрелах Запорожской АЭС, если у него появятся неопровержимые доказательства, сообщил глава организации Рафаэль Гросси в интервью газете Der Standard. Он напомнил, что в апреле объект подвергся атаке беспилотников, однако, говорит он, дроны «могут прилетать с разных сторон».

Мы ни на кого не указываем пальцем, а сосредотачиваемся на фактах. Однако я даю понять всем сторонам, что электростанция не должна подвергаться нападению или милитаризации, чтобы она не превратилась в военную цель. Как только у меня появятся неопровержимые доказательства, я их опубликую, — объявил он.

Ранее Гросси заявил, что на ЗАЭС сохраняются серьезные риски для безопасности. По его словам, несмотря на то что все шесть реакторов находятся в холодном останове, безопасность станции остается «чрезвычайно хрупкой».

До этого глава агентства заявлял о невозможности в настоящее время совершить перезапуск Запорожской АЭС. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым он отметил, что работа объекта может быть возобновлена лишь при условии «абсолютного исключения любого ядерного инцидента внешнего воздействия».