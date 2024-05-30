В МАГАТЭ указали на сохранение серьезных рисков для Запорожской АЭС Гросси: Запорожская АЭС продолжает сталкиваться с рисками для безопасности

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

На Запорожской атомной электростанции по-прежнему сохраняются серьезные риски для безопасности, заявил глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает пресс-служба агентства. По его словам, несмотря на то, что все шесть реакторов находятся в холодном останове, безопасность станции остается «чрезвычайно хрупкой».

Запорожская АЭС продолжает сталкиваться с серьезными рисками в области ядерной и физической безопасности. Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на минуту. Ввиду этих сложных и беспрецедентных обстоятельств — поскольку крупнейшая в Европе атомная электростанция расположена в зоне военных действий, — сказал Гросси.

Отмечается, что глава МАГАТЭ проводил встречу с российской делегацией в Калининграде. В ходе нее он отметил, что риски для объекта могут быть связаны с проблемами с внешним энергоснабжением, обеспечением водой для охлаждения реакторов, а также ситуациями, связанными с персоналом и обслуживанием оборудования.

Ранее Рафаэль Гросси заявлял, что перезапуск Запорожской АЭС в настоящий момент не представляется возможным. По его словам, работа объекта может быть возобновлена лишь при условии, что «абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия».