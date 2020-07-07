Мадуро распорядился о поглощении партии Гуайдо перед выборами

https://static.news.ru/photo/efc2ee6e-c08e-11ea-b3af-fa163e074e61_660.jpg Фото: NicolasMaduro/twitter.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предпринял попытку поглощения партии «Народная воля», во главе которой стоит Хуан Гуайдо.

Как сообщает Bloomberg, Верховный суд страны назначил новым главой партии Хосе Грегорио Норьегу, отстранив Гуайдо.

Постановление Верховного суда последовало за полной реструктуризацией Мадуро Избирательного совета страны, которую он провёл, обойдя полномочия Национальной ассамблеи под руководством Гуайдо. Новый совет, состоящий из пяти лояльных Мадуро членов, принял решение, что выборы в ассамблею состоятся 6 декабря.

«Народная воля» не утвердит подделку выборов, запланированную диктатурой, — отозвался на это основатель партии Леопольдо Лопес.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против главы государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Ряд западных государств во главе с Соединёнными Штатами Америки признали Гуайдо. В ответ Мадуро окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николас Мадуро принял решение выслать из страны главу представительства Евросоюза Исабель Бриланте Педросу. Он отвёл ей на сборы три дня, заявив, что самолёт для вылета уже готов. На данный шаг глава республики решился после того, как ЕС 29 июня расширил санкции за «действия и решения, подрывающие демократию и верховенство закона в Венесуэле».