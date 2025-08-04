Лула да Силва объяснил, как Бразилия справится с пошлинами США Лула да Силва: Бразилия не зависит от США и наладила связи со всеми странами

Бразилия смогла снизить свою зависимость от Соединенных Штатов и сформировала крепкие экономические связи с большинством стран мира, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, это поможет избежать экономического кризиса из-за таможенных пошлин Штатов, передает портал Brasil247.

Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей, — отметил политик.

Угрозы Вашингтона не заставят бразильское руководство отказаться от поиска альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС, подчеркнул он. Бразилия высоко ценит отношения с США, однако не планируют уступать им в принципиально важных вопросах, пояснил Лула да Силва.

До этого он уточнил, что Бразилия не будет сильно обеспокоена, если глава Белого дома Дональд Трамп решит ввести против нее пошлины, а найдет новых покупателей. Бразилия будет вести переговоры как суверенное государство, а «не как будто это маленькая страна, противостоящая большой», констатировал да Силва.

Кроме того, президент Бразилии высказался о стиле руководства Трампа. Бразильский лидер рекомендовал лидеру США сократить время пребывания в соцсетях и сосредоточиться на государственных делах.