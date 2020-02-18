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Министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран считает реальной угрозу того, что вспышка нового коронавируса может перерасти в пандемию.

Об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter. Отвечая на соответствующий Веран отметил, что пандемия «рассматривается и как рабочая гипотеза, и как вероятный риск». При этом глава Минздрава заверил,...