Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля встретится с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным.
Где пройдёт встреча белорусского президента и российского топ-менеджера, не уточняется. О ней
11 февраля Сечин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о продлении контрактов на поставки нефти Польше, Чехии и Германии по трубопроводу «Дружба». 14 февраля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности «отобрать» часть «Дружбы», по которой сырьё идёт транзитом в Европу, если поставки нефти из РФ окажутся недостаточными. При этом он подчеркнул, что никогда никого не шантажировал. Спустя несколько дней политик забрал свои слова об отборе нефти из транзитной трубы обратно, писал NEWS.ru.
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