Лукашенко рассказал о разговоре с Меркель

https://static.news.ru/photo/61a6c5ba-e0b9-11ea-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Frank Hoermann via www.imago-ima/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель.

По его словам, политик хотела «поговорить», сообщает РИА Новости.

Я знаю, кого они (оппозиция. — NEWS.ru) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить», — рассказал Лукашенко во время встречи с коллективом Минского завода колёсных тягачей.

Президент также сообщил, что ему звонил литовский коллега Гитанас Неуседа.

Ранее канцлер Германии в беседе с президентом Литвы заявила о желании обсудить происходящее в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера. Также Берлин пытается по дипломатическим каналам связаться с Лукашенко, чтобы найти выход из сложившейся ситуации в республике.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Вышедшие на улицы люди считают, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. На них победил действующий глава государства, который набрал 80,1% голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 10,1% голосов.

В первые дни протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В больницах оказались 158 человек, у троих пострадавших зафиксированы тяжёлые травмы. Также за время протестов погибли два человека. Позже в стране начали бастовать рабочие крупнейших предприятий. Их сотрудники требуют провести новые выборы.

17 августа Лукашенко заявил о возможности проведения новых выборов. Перед этим необходимо на референдуме принять новую конституцию страны. Также президент заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса.

NEWS.ru писал, что власти Белоруссии сообщили о задержании координаторов протестов против Лукашенко. Они готовили акцию к его посещению Минского завода колёсных тягачей, «учили людей, что кричать».